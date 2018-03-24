Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Seydişehir ilçesinde iki hafriyat kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Seydişehir ilçesinde iki hafriyat kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Saffet Çınar (68) idaresindeki 07 UV 125 plakalı kamyon, Seydişehir Bozkır karayolu 13. kilometresinde Hüseyin Taşdöğen yönetimindeki 07UV 087 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü Saffet Çınar (68) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı Çınar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.