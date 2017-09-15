Seydişehir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir-Bozkır karayolu Dumlupınar Kavşağı yakınlarında Hacı Akıllı idaresindeki 42 ZH 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada yaralanan Hacı Akıllı, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.