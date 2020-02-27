Seydişehir'de Tarım ve Hayvancılık Konulu Toplantı Yapıldı

27.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:32

Seydişehir ilçesinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında üreticilere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından seminer verildi.

Toplantıda katılımcılara Seydişehir ilçesinin 2019 yılında, hububat, pancar, meyve ve sebze yetiştiriciliği ile hayvancılık faaliyetleri hakkında istatistiki bilgiler verilerek, 2019 yılında çiftçilere yapılan tarımsal destek ödemeleri, kooperatif teşvikleri anlatıldı.

Toplantıda ayrıca ilçede büyükbaş ve küçükbaş hayvan envanteri yanı sıra hayvancılık faaliyetleri yapılabilecek yeni alanların belirlenmesi konuları ele alandı.

Seyit Harun Veli Maarif Merkezinde gerçekleşen toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ünüvar, Suğla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Seyit Ali Koç, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Abdullah Sürer, siyasi parti temsilcileri, oda temsilcileri, sulama birlik yöneticileri, tarımsal üretici birlik başkanları, kooperatif yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA