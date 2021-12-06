Seydişehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muhammed Yusuf Reçber ( 26) idaresindeki 07 ABU 977 plakalı otomobil, Seydişehir-Konya karayolunun 10. kilometresinde tekerin kopması sonucu takla atarak yolun sağ tarafında bulunan tarladaki ağaçlara çarptı.

Kazada, sürücü Reçber ile araçta bulunan Doğukan Yeter (16) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. ???????

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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