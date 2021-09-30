Seydişehir'de sokak satıcılarına operasyon
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ilçede, sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin kimliğini belirlendi.
Sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda Celal. K (30), Mustafa K. (42) ve Nihat K. (18) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan Celal K. tutuklanırken, Mustafa K. adli kontrol şartıyla, Nihat K. savcılıkça serbest bırakıldı.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri