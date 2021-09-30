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Seydişehir'de sokak satıcılarına operasyon

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de sokak satıcılarına operasyon

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokakta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ilçede, sokak satıcılarına yönelik başlatılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin kimliğini belirlendi.

Sabah saatlerinde adreslerine düzenlenen eş zamanlı yapılan operasyonda Celal. K (30), Mustafa K. (42) ve Nihat K. (18) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şahıslardan Celal K. tutuklanırken, Mustafa K. adli kontrol şartıyla, Nihat K. savcılıkça serbest bırakıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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