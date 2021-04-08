Seydişehir'de sokak hayvanları ve kuşlara yem kapları bırakıldı

Seydişehir Belediyesi, Seydişehir Kızılay Temsilciliğine bağlı gönüllü gençler ve hayvan severler tarafından ilçe genelinde farklı noktalara sokak hayvanları ve kuşlar için yem kapları, suluklar ve kuş yuvaları yerleştirildi.

Seydişehir Belediyesi, Seydişehir Kızılay Temsilciliğine bağlı gönüllü gençler ve hayvan severler tarafından ilçe genelinde farklı noktalara sokak hayvanları ve kuşlar için yem kapları, suluklar ve kuş yuvaları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede bulunan muhtelif park ve ana arter bölgelere sokak hayvanları için 10 adet yemlik ve suluk, kuşlar için ise 30 adet kuş yuvası ve 30 adet yemlik ve suluk bıraktıklarını kaydetti.

Başkan Tutal, "Bir beldede sadece insanoğlunun ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değildir. Tüm canlıların karnının doyması, su ihtiyaçlarının giderilmiş olması ile mutluluk ve huzur gelir. Belediyemiz ile Kızılay Şubesi gönüllülerimiz ve hayvan severlerimiz tarafından ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projemizde biz sokak hayvanlarımız ve canlılarımızın aç kalmasını istemiyoruz. Hz. Ömer'in 'Dağlara buğdaylar serpin Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözünü kendimize ilke edindik." dedi.

Seydişehir Kızılay Temsilciliği Başkanı Tevfik Balcı da sokak hayvanlarının aç kalmaması ve su ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, projede desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve gönüllü hayvan severlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun