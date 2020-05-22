Seydişehir'de sokağa maskesiz çıkan 7 kişiye para cezası
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkan 7 kişiye ceza kesildi.
22.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:05
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz çıkan 7 kişiye ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün 08.00-24.00 saatlerinde yapılan uygulamada, toplam 170 araç ve 233 kişi sorgulandı.
Uygulamada, bir aracın sahibine 598 ceza kesildi, 20 yaş altı 4 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 7 kişiye ise maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA