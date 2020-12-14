Seydişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişiye ceza yazıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişiye ceza yazıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 13 kişiye ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri hafta sonu sokağa çıkma yasağını nedeniyle ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, "indirim" olduğu gerekçesiyle bir market önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan 13'ünün, bölgede ikamet etmediğini, uzaktan markete geldiğini tespit etti.

Bunun üzerine bu 13 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun