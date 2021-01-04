Seydişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye cezai işlem
04.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:03
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye para cezası kesildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 29 kişiye para cezası kesildi.
Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 29 kişiye toplam 91 bin 350 lira ceza uyguladı.
Ayrıca maske takmayan 2 kişiye de 1800 lira ceza kesildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun