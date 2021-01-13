Seydişehir'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
13.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:08
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İlçede gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenen Hatice Ebrar (12), Abdulkadir (15) ve Yasemin Aydemir (41), Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavileri süren aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun