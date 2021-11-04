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Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şeref Arslanoğlun idaresindeki 42 ZK 455 plakalı otomobil, Hürriyet Caddesi'nde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Yangını fark eden esnaflar ve araç sürücüsüne bilgi vermesi üzere, araç sahibi otomobilini durdurup aracından çıkarak, itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında, araç kullanılmaz hale geldi.???????

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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