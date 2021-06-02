Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
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Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bülent Karayılan ait 42 ZF 475 plakalı otomobil, Ulukapı Mahallesi'nde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini durdurup aracından çıkarak, itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürüldü.

Yangında, araç kullanılmaz hale geldi.

Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Seydişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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