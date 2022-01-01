Seydişehir'de şehitler için Mevlit-i Şerif okutuldu

KONYA ( AA ) - Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafında şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutularak hatim duası yapıldı.

Seydişehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Şehit ailelerinin kullanımına sunulan dernek binasında geleneksel hale gelen mevlit programı her ayın ilk Cumartesi günü okutuluyor.

Her ay geleneksel olarak Mevlit-i Şerif ve hatim duası gerçekleştirdiklerini kaydeden Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği İlçe Şube Başkanı Yakup Söğüt, "İlçemizin protokol üyeleri bizleri yalnız bırakmayıp, sahip çıkıyorlar. hepsine teşekkür ediyorum.'"dedi.

Şehit Ailelerine her zaman kapılarının açık olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal7da "Bu vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı canını ortaya koymanın yanı sıra vücut uzuvlarını bu uğurda hiç çekinmeden vermeyi göze alan vatan evlatlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Rabbim evlatlarınızın şahadetlerini makbul eylesin, gazi kardeşlerimize acil şifalar uzun ömürler versin." şeklinde konuştu.

Kaymakam Deniz Pişkin ise " Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınlarının her zaman yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şehitlerimizin bize emaneti olan aileleri başımızın tacı. Aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa,Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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