Seydişehir'de şehit polisler unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir'de şehit polisler unutulmadı

Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de şehit polisler unutulmadı

Polis teşkilatının 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Seydişehir Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Polis teşkilatının 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Seydişehir Akyol Mezarlığı'nda bulunan şehitlik ziyaret edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Seydişehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlama etkinlikleri sürüyor.

Etkinlikler kapsamında Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Muhtarlar Derneği Başkanı Levent Karaaslan görevleri başında şehit düşen polis memurlarının aileleri ve emniyet müdürlüğü personeli ile şehit polislerin mezarlarını ziyaret ederek, kabirlerinin başında Kur'an'ı Kerim okuyup dua etti.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, ülkenin bölünmez bütünlüğü, huzur ve güvenin sağlanmasında vatandaşların mutlu bir yaşam sürmesi için birçok meslektaşının şehit düştüğünü belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seydişehir'de şehit polisler unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:04:52. #1.14#
title