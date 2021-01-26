Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilden sağ çıktı
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Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilden sağ çıktı

26.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:42
Seydişehir'de şarampole devrilen otomobilden sağ çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü, yara almadan kurtuldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen aracın sürücüsü, yara almadan kurtuldu.

Mesudiye Mahallesinden Seydişehir istikametine gelen Mehmet Ateş yönetimindeki 42 CAK 89 plakalı otomobil, Seydişehir-Ketenli kara yolunun 16. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Bir önceki dönem Mesudiye Mahallesi muhtarlığı yapan Ateş, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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