Seydişehir'de sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu - Haberler
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Seydişehir'de sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu

Seydişehir Ülkü Ocakları tarafından organize edilen konserde sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu.

Seydişehir Ülkü Ocakları tarafından organize edilen konserde sanatçı Ali Kınık sevenleriyle buluştu.

Kapalı Spor Salonu'nda konser etkinliğinde ilk olarak Rahmet Safa, Şefika Çopu ile Abdullah Buğdaycı sahne aldı.

Daha sonra sanatçı Ali Kınık, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Konya Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Kasım Akda, konseri düzenleyen Seydişehir Ülkü Ocaklarına teşekkür etti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da kalbi yalnızca vatan ve millet aşkıyla çarpan ülkücülerin hangi şart altında olursa olsun duruşundan asla taviz vermediği belirtti.

Konsere, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Aydın, Beyşehir MHP İlçe Başkanı Nazım Parla, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve davetliler katıldı.???????

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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