Seydişehir'de salgınla mücadelede denetim faaliyetleri sürüyor
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Seydişehir'de salgınla mücadelede denetim faaliyetleri sürüyor

12.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:43
Seydişehir'de salgınla mücadelede denetim faaliyetleri sürüyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında kentte hizmet veren berber, kuaför salonları ve pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yeri sahipleri ile vatandaşları maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması konusunda uyardı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, zabıta ekiplerinin denetimlerine aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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