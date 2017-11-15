Seydişehir'de "Sağlık İçin Yürüyoruz" Etkinliği

Seydişehir Halk Sağlığı Müdürlüğünce, 15 Kasım Dünya KOAH günü dolayısıyla "Sağlık İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.



Milli İrade Meydanı önünde başlayan yürüyüşe, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.



Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, vatandaşlardan sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmalarını istedi.



İlçe Sağlık Müdürü Ayşegül Candan Harmankaya da KOAH hastalığına dikkat çekmek istediklerini belirtti.



Yürüyüşe, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer de katıldı.