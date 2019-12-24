Seydişehir'de rüzgar besi damının çatısını uçurdu

24.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:42

Seydişehir ilçesinde şiddetli rüzgar besi damının çatısını uçurdu.



İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, Taraşçı Mahallesin'de besicilik yapan Dündar Şahin'e ait besi damının çatısını uçurdu.



Dündar Şahin yaptığı açıklamada, mahallede gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağışın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, "Şiddetli rüzgar besi damının çatıyı kaldırarak attı. Maddi hasar var Allah'a şükür herhangi bir canlıya zarar vermemesi tesellimiz." dedi.

Kaynak: AA