Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor

Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu büyük marketlerde satış izni olmayan ürünlerin satışının yapılmaması konusunda bildiri dağıttı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim ve bilgilendirme çalışması sırasında usulsüz fiyat artışlarını engellemek için ürünlerin fiyatını kontrol ediyor, ürünlerin hijyen denetimleri ayrıca maske ve mesafe denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Ekipler ayrıca tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla zincir ve süpermarketlerde temel ihtiyaç ürünlerinin dışında ürünün satışının yasak olduğu uyarısında bulundu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, Zabıta Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ekiplerinin Ramazan bayramının da yaklaşması nedeniyle yoğun bir denetim mesaisi gerçekleştirdiğini söyledi.

Başkan Tutal, vatandaşların sağlığı için denetimlerin ramazan ayı boyunca devam edeceğini, İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu satış yasağı bulunan ürünlerle ilgili satış gerçekleştirilen işyerlerinde gerekli cezai işlem uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Sahtekarlığın böylesi görülmedi! Sahte basın kartları, yazar kasa fişleri havada uçuştu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Yaşar Güler Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Burak Sergen Seren Serengil
Spor Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Seydişehir'de ramazan denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 14:59:44. #1.16#

title