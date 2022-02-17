Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Haberler
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Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
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Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emre Yılmaz idaresindeki 07 BTU 53 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Demirayak'a (52) çarptı.

Demirayak olay yerinde hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Yılmaz yaralandı.

Yaralı sürücü, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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