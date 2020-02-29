Seydişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
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Seydişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

29.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:36
Seydişehir'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

'nın ilçesinde, otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi Lojmanlar kavşağında, M.B. idaresindeki 42 ZT 325 plakalı otomobil, 'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan Işık, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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