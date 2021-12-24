Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Haberler
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Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobille çöp kamyonunun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobille çöp kamyonunun çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Osman Altındağ idaresindeki 42 SG 142 plakalı otomobil, Kızılcalar Mahallesi'nde Fatih Bekçi idaresindeki 42 ZV 492 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, çöp kamyonun arkasında bulunan Bahaddin Korkmaz yaralandı.

Yaralı Korkmaz, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Seydişehir'de otomobil ile çöp kamyonunun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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