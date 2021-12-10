Seydişehir'de okullara kütüphane

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesinde 30 okula kütüphane kuruluyor.

Proje kapsamında, Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlanan 30 okul için kitaplık ve masaları, okullara teslim edildi.

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda yaklaşık 500 öğrencinin eğitim-öğretime devam ettiğini belirterek, "Mobilya bölümü öğrencilerimiz tarafında imal edilen kitaplık, masa, sandalye ve benzeri ürünlerimiz okullarımızın kütüphanelerinde yer aldı. Okulumuzda imal edilen kütüphane ürünlerimiz Seydişehir dışında Bozkır, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerimizdeki okullarımızın kütüphanelerine de teslim edildi." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fabrika gibi çalıştığını ifade ederek, "Bakanlığımızın, 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesi kapsamında 30 okulumuzun kitaplık ve masaları yapılarak okullara teslim edildi. Mobilya bölümü öğretmen ve öğrencilerimize, okul idaremize teşekkür ederiz. Meslek liseleri üretiyor." dedi.