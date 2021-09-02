Seydişehir'de okul müdürlerine "Okulum temiz" belgeleri teslim edildi
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Seydişehir'de okul müdürlerine "Okulum temiz" belgeleri teslim edildi

Seydişehir'de okul müdürlerine 'Okulum temiz' belgeleri teslim edildi
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum temiz" belgeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar tarafından okul müdürlerine takdim edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum temiz" belgeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar tarafından okul müdürlerine takdim edildi.

Temizliğe azami derecede önem verip dikkat ettiklerini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, ilçedeki tüm okulların "Okulum temiz" belgesi almaya hak kazandığını kaydetti.

Bütün dünyada ve Türkiye'de yayılan salgının hayatı olumsuz bir şekilde etkilediğin belirten Kibar, şunları kaydetti:

"Okulların daha iyi koşularda açılabilmesi ve eğitim hizmetlerinin yeni normale uyum sağlayabilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü arasında protokol yapılmıştı. Bu protokolle okullarımızda temizlik, hijyen konusunda salgın döneminde büyük bir özveri gösterildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu belgeyi almayı hak eden okullarımız belgelerini almaya hak kazandı."

Seydişehir'de okul müdürlerine 'Okulum temiz' belgeleri teslim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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