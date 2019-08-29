Seydişehir'de okul güvenliği toplantısı

29.08.2019 09:20

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde okulların güvenliği toplantısı yapıldı.

Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Ufuk Memiş ve İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir katıldı.

Okulların açılmasına az bir zaman kala 2019-2020 eğitim öğretim yılında okul güvenliğinin sağlanması, ilçede huzur ve güvenin artırılması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu toplantıda; okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinden taviz verilmemesi, park ve bahçelerin ışıklandırılması ve yaya geçitlerinin tekrar gözden geçirilmesi gibi konuların da ele alındığı öğrenildi.

İlçe dahilinde yoğun şekilde sürdürülen uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede okul çevrelerinde alınan önlemlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesinin de kararlaştırıldığı toplantıda, ilçenin güvenliğinin ve huzurunun eksiksiz şekilde sağlanması için karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA