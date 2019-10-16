Seydişehir'de öğrenciler "Sıfır Atık" için yürüdü

16.10.2019 16:18

Seydişehir ilçesinde Belediye tarafından sıfır atık bilincinin oluşması için "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" etkinliği düzenlendi.



Seydişehir Belediyesi atıkların geri kazanılması, israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması için Milli İrade Meydanı'nda "Çevre Bilinci ve Sıfır Atık" etkinliği düzenledi.



Etkinlikte öğrenciler Milli İrade Meydanı'ndan Çarşı Meydanı'na kadar çevre içerikli pankartlar açarak yürüdü.



Etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ülkemizin yıllık atık miktarı 31 milyon ton. Bu hem doğa hem ekonomimiz için büyük zarar demek. 31 milyon ton çöp demek 13 milyar dolar zarar ve 42 milyon ağaç yok olması demek. Bu nedenle geri dönüşüm hayati önem taşıyor. Sıfır atık son yıllarda dünyanın üzerinde durduğu bir konu oldu. Bir camın bir petin toprakta eriyebilmesi için yüzlerce, binlerce yıl gerekiyor. Gelecek nesillere sağlıklı bir doğa ve ekonomiye katkı açısından sıfır atığın önemini biliyoruz. Biz de bu kapsamda çalışmalara başladık. Milli Eğitim'de bizimle beraber hareket ediyor. Bu bir eğitimdir. Bu bir bilinçlendirmedir. Şehrin belli noktalarına koyduğumuz geri dönüşüm kutularını artırmaya çalışacağız. Bize verdiğiniz destekten ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.



Başkan Tutal'ın konuşmasının ardından, okullarda sıfır atık konusunda başarılı olan öğrencilere sıfır atık karnesi hediye etti.

Kaynak: AA