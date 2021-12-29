Seydişehir'de muhtarlar birlik ve beraberlik yemeğinde buluştu

Seydişehir'de Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenledi.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, programda yaptığı konuşmada, ilçede görev yapan muhtarların görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirdiğini belirterek, "Muhtarların yardımı ve bizlere sunmuş oldukları desteklerle merkez ve kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Kendilerine göstermiş oldukları nezaket ve uyumdan dolayı teşekkür ediyorum."dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal da merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Dernek Başkanı Levent Karaaslan da ilçede muhtarların büyük bir aile olduklarını uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Programa, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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