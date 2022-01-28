Seydişehir'de Muhabbethane emeklilerin hizmetine sunuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seydişehir'de Muhabbethane emeklilerin hizmetine sunuldu

AA, Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Seydişehir'de Muhabbethane emeklilerin hizmetine sunuldu

Seydişehir'de emekliler için yapılan Muhabbethane Emekliler Lokali hizmete başladı.

Seydişehir'de emekliler için yapılan Muhabbethane Emekliler Lokali hizmete başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhabbethane Emekliler Lokali ile vatandaşlara yeni sosyal alan oluşturduklarını söyledi.

İlçede emeklilerin vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için yeni sosyal alanlar oluşturmaya devam ettiklerini anlatan Tutal, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projelerimize yenisini ekleyerek Millet Parkımızla bütünleşen Muhabbethane Emekliler Lokalimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Lokalimizin içerisinde yer alan kütüphane, sohbet ve kitap okuma alanları gibi sosyal alanlarda yaşlı vatandaşlarımız vakitlerini daha verimli geçirecek ve sosyalleşmelerine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Tutal, Askerlik Şubesi yanındaki Muhabbethane Emekliler Lokali'nin Seydişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Haftanın her günü 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Muhabbethane Emekliler Lokalinde vatandaşlar kitap okuma alanları, kütüphane ve sohbet alanları gibi sosyal alanlarıyla vakitlerini daha verimli geçirebilecekler.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Mehmet Tutal, Kitap, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title