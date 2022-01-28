Seydişehir'de Muhabbethane emeklilerin hizmetine sunuldu

Seydişehir'de emekliler için yapılan Muhabbethane Emekliler Lokali hizmete başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muhabbethane Emekliler Lokali ile vatandaşlara yeni sosyal alan oluşturduklarını söyledi.

İlçede emeklilerin vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için yeni sosyal alanlar oluşturmaya devam ettiklerini anlatan Tutal, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz projelerimize yenisini ekleyerek Millet Parkımızla bütünleşen Muhabbethane Emekliler Lokalimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Lokalimizin içerisinde yer alan kütüphane, sohbet ve kitap okuma alanları gibi sosyal alanlarda yaşlı vatandaşlarımız vakitlerini daha verimli geçirecek ve sosyalleşmelerine katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Tutal, Askerlik Şubesi yanındaki Muhabbethane Emekliler Lokali'nin Seydişehir'e hayırlı olmasını diledi.

Haftanın her günü 12.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Muhabbethane Emekliler Lokalinde vatandaşlar kitap okuma alanları, kütüphane ve sohbet alanları gibi sosyal alanlarıyla vakitlerini daha verimli geçirebilecekler.