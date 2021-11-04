Seydişehir'de motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim araçları denetlendi

Seydişehir'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentteki motorlu taşıt sürücü kurslarının eğitim araçları denetlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açıklamada, emniyet müdürlüğü personeliyle birlikte kentteki motorlu taşıt sürücü kurslarının araçlarının denetimini yaptıklarını belirterek "Denetimlerimizde sürücü adaylarımızın tam donanımlı olarak teorik ve pratik eksiği olmadan araçları kullanmalarını istiyoruz. Denetimlerimiz belirli aralıklarla devam edecek."ifadesini kullandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı eğitim araçlarının denetimlerinde araçların ruhsat, servis freni, lastikler, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, sigorta, muayene, ilk yardım çantası ve uyarıcı levhaların teknik şartlara uygun olup olmadıkları kontrol edildi.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, şube müdürleri ve görevli personel katıldı.