Seydişehir'de meyve bahçesinde yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

27.08.2019 17:44
Seydişehir'de meyve bahçesinde yangın

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 1 Mahallesindeki Ilıca mevkisinde meyve ağaçlarının bulunduğu bir bahçede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangın, paniğe neden oldu.

Kaynak: AA
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