Seydişehir'de meslek lisesinde Kovid-19'a karşı dezenfektan üretimi sürüyor Konya'da dezenfektan üreten iki okuldan birisi olan Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfektan üretimine aralıksız devam ediyor.

Konya'da dezenfektan üreten iki okuldan birisi olan Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfektan üretimine aralıksız devam ediyor.

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, çevre il ve ilçelerin de ihtiyacını karşılayacak şekilde üretim yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Piyasada yüksek fiyatlarla fırsatçılık yapanların önüne geçmek istediklerini belirten Ülkebaş, şunları kaydetti:

"Lisemizde satışlara başladık. Kar amacı gütmeden Seydişehir halkının sağlığına katkıda bulunmak amacıyla sadece üretim maliyetine ürün satışı yapıyoruz. Yüksek fiyattan satış yapabilme ihtimali olduğu için, kurumlar hariç, şahıslara toplu satış yapmıyoruz. Ayrıca ürün üretim ve pazarlama koordinasyon işlerini yürüten, teknik müdür yardımcısı Mehmet Aytaç, kimya teknolojileri alanı şefi Ali Doğan ve emeği geçen bütün personele, ülkemizin hassas günlerden geçtiği bugünlerde böyle nitelikli hizmet ürettikleri için teşekkür ediyorum. Bizler de halkımızın zor günlerinde böyle kıymetli hizmetler üreten nadir okullardan birinin ilçemizde olmasından gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA