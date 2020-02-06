Seydişehir'de mesire alanını su bastı
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Seydişehir'de mesire alanını su bastı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yoğun yağışlar sonrası Kuğulu Mesire Alanı'nda bulunan Gürlevik su kaynağının taşması nedeniyle mesire alanı sular altında kaldı.

06.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:24
Seydişehir'de mesire alanını su bastı

'nın ilçesinde yoğun yağışlar sonrası Kuğulu Mesire Alanı'nda bulunan Gürlevik su kaynağının taşması nedeniyle mesire alanı sular altında kaldı.

Baharda Suğla Göleti ve kanalı vasıtası ile suları Konya'daki Apa Barajı'na kadar ulaşan Kuğulu Gürlevik kaynağı taştı.

Gürlevik'ten çıkan suyun debisinin artması sonrası Kuğulu'da bulunan su göleti taşarken, içinde yaşayan kuğu ve ördekler de piknik alanı üzerinde yüzmeye başladı.

Kaynak: AA
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