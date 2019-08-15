Seydişehir'de Mekik Kelebeği görüldü

15.08.2019 15:35

Dünya'da ender görülen, askeri kamuflaj desenli kanatlara sahip Mekik Kelebeği Seydişehir'de görüldü.

Seydişehir'de de 12 Ağustos günü Öğretim Görevlisi Mehmet Bakanlar tarafından görüntülenen Mekik Kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı kalabilen ve narin yapısıyla dikkat çeken bir kelebek türü olarak biliniyor.

Yakın zamanda Hawai Adaları'nda görüntülendiği belirtilen Mekik Kelebeği, Türkiye'de de geçen sene Bodrum, Antalya, Sakarya, Van ve İstanbul'da görüntülendiği öğrenildi.

Kaynak: AA