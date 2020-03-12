Seydişehir'de Mehmetçik yararına kermes Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi.

Mahmut Esat Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen kermes, Hükümet konağı önünde açıldı.

Kermeste, velilerin yaptığı hamur işi, pasta ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek gelir ise Mehmetçik Vakfı hesabına yatırılacak.

Kermesin açılışına Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Erdoğan, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA