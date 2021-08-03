Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde LPG taşıyan tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde LPG taşıyan tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ahmet Çaresiz idaresindeki 42 ABG 050 plakalı tanker, Konya-Seydişehir karayolu Çavuş Kavşağında karşı yönden gelen Eyüp Tınaztepe'nin ( 56) kullandığı 35 N 6096 plakalı kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan annesi İsmihan Tınaztepe ( 76) yaralandı.
Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun