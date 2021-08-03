Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde LPG taşıyan tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde LPG taşıyan tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ahmet Çaresiz idaresindeki 42 ABG 050 plakalı tanker, Konya-Seydişehir karayolu Çavuş Kavşağında karşı yönden gelen Eyüp Tınaztepe'nin ( 56) kullandığı 35 N 6096 plakalı kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan annesi İsmihan Tınaztepe ( 76) yaralandı.

Yaralılar, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Kürşat Ayvatoğlu hakkındaki iddianame hazır! Görüntüyü yayınlayanlar da dahil 7 kişi hakkında suç duyurusu
Konya'da 7 kişinin cinayet şüphelisinin bulunması için boş evlerde arama
Konya'da 7 kişinin cinayet şüphelisinin bulunması için boş evlerde arama
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Can Bartu Ecem Güzel Mete Gazoz Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seydişehir'de LPG tankeri ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.08.2021 15:46:33. #1.13#

title