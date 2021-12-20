Seydişehir'de kuşlara ve sokak hayvanlarına yem bırakıldı

Seydişehir Belediyesi, zorlu kış şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem bırakıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, belediye ekipleriyle birlikte, karla örtülü olan Kuğulu Mesire alanı, Demirciler Sanayi Bölgesi ile ilçe merkezindeki bazı noktalara yem bıraktı.

Zorlu kış şartlarında doğadaki tüm canlıların beslenme noktasında birtakım zorluklarla karşılaşabildiğini ifade eden Başkan Tutal, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun ki kar bereketini ilçemizde yaşadık. Kar kalınlığı merkezde 70 santimetreye ulaşırken kırsal mahallelerimizde 1 metreye ulaştı. Zorlu kış şartlarında tüm canlıların beslenme noktasında sıkıntılarına çözüm üreterek hayatta kalmaları için doğaya yem bırakıyoruz. Doğadaki tüm canlılarımız için beslenme noktalarına yiyecek temini sağlayan ekiplerimizle bir araya gelerek bu bölgelerimize yem ve su bıraktık. Ayrıca şehir merkezindeki sokak hayvanlarımız için vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyor. Bu hassasiyetlerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Özellikle zorlu kış şartlarında doğadaki tüm canlılarımızın beslenme sorununu önlemek için ekiplerimizle birlikte daha gayretli çalışmaya devam edeceğiz. Şükürler olsun ki şu an sıkıntılı bir durum yok."

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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