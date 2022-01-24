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Seydişehir'de kuşlar için yem bırakıldı

Seydişehir'de kuşlar için yem bırakıldı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan kuşlara yem bıraktı.

Seydişehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı yaşayan kuşlara yem bıraktı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle aç kalma tehlikesi altında bulunan kuşlar için Kuğulu, Eski Garaj Civarı, Seydişehir Belediyesi Önü, Kaymakamlık binası önü, eski Demirciler Sanayi bölgesine, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve belediye personeli tarafından yem bırakıldı.

Son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğukların hayatı olumsuz etkilemesi ile birlikte insanların olduğu kadar kuşların da etkileyeceğini kaydeden Tutal, "Gerek Türkiye, gerek Seydişehir olarak beyaz rahmete hasret kalmıştık. Şükürler olsun ki kar yağışı bereketiyle geldi." dedi.

Bereketin yaşandığı ilçede ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ederken diğer yandan sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Tutal, "Ekolojik dengeye katkı sağlamak amacıyla kış şartlarında açlıkla karşı karşıya kalan sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen noktalara yem bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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