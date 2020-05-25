Seydişehir'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 28 kişiye işlem yapıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde bayramın ilk günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişiye ceza kesildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bayramın ilk günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişiye ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde Bayramın ilk günü yaptığı denetimlerde, 28 kişinin Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Söz konusu kişilerden, 19'una sokağa çıkma yasağını ihlalden tutanak tanzim edilirken, 4'ü motosiklet toplam 7 araç sürücüsü ve sahiplerine 25 bin 806 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA