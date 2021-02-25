Seydişehir'de Kovid-19 ile mücadele toplantısı yapıldı

Seydişehir'de Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında salgınla mücadele koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İlçe jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve Salgınla Mücadele Koordinatörü Ferhat Tükel katıldı.

Toplantıya katılan heyet, ilçenin güvenlik ve asayiş konuları başta olmak üzere, salgınla mücadele hakkında konuları değerlendirildi.

Kaymakam Aydın Erdoğan, toplantıda, salgınla mücadele konusunda yol haritasını gözden geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, emniyet, jandarma, güvenlik güçlerimiz ve diğer kamuda çalışan arkadaşlarımız salgınla mücadelede 7 gün 24 saat canla başla çalışmaktadırlar. Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere, merkez mahallelerimizde ki Kovid-19 salgınının ilerleyişi ve seyrini değerlendirdik. Bazı mahallelerimizdeki koronavirüs vakalarının artışı yeni tedbirleri almamıza neden olabilir. Hemşehrilerimizi bu konuda daha duyarlı davranmaları ve teması en aza indirmeleri, ev ziyaretleri yapmamaları, taziyelerde bulunmamaları salgınla mücadelede başarı oranımızı gözle görülür şekilde arttıracaktır. Tüm çalışmalarımız ve alınan tedbirler vatandaşlarımıza daha huzurlu bir yaşam alanı sağlayabilmek içindir."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun