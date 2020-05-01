Seydişehir'de kolonya ve maske dağıtımı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımı devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve koruyucu maskelerin dağıtımı devam ediyor.

Seydişehir Kaymakamlığına bağlı birimler olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve mahalle muhtarlarının, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilçedeki 65 yaş ve üstü vatandaşlar için gönderilen kolonyaların ve koruyucu maskelerin dağıtımını kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Ulukapı Mahallesi Muhtarı Ömer Pekşenarslan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göndermiş olduğu emanetleri, mahallemizde bulunan 65 yaş üstü kişileri evlerinde bahçesinde ziyaret ederek, hızlı şekilde ulaştırdık. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA