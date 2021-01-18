Seydişehir'de kışlık yakacak kesimi başladı

Konya'nın Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin kışlık yakacak olarak kullanabileceği orman kesimleri başladı.

Her yıl Seydişehir Orman İşletme Şefliğince verilen izinler kapsamında yapılan kışlık yakacak kesimi bu yıl da İkimiyar bölgesinde başlatıldı.

Gevrekli Mahallesi Muhtarı Yakup Uysal, mahallede ikamet eden 55 ailenin bu kesimden yararlandığı kaydetti.

Muhtar Uysal, "Orman İşletme Şefliğimizin vermiş olduğu izin ile vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla kesim yapıyor. Orman İşletme Şefliğimiz tarafından izin verilen bölgeden her aileye 7 ster olmak üzere odun dağıtımı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun