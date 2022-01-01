Seydişehir'de Kaymakam Pişkin, yeni yılda hasta ve sağlık çalışanlarını unutmadı

Kaymakam Deniz Pişkin, yılbaşı dolayısıyla Seydişehir Devlet Hastanesi'nde personel ve tedavi gören hastaları ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik etti.

Pişkin, yıl başı gecesi jandarma ve polis ekiplerinin görev aldığı denetleme noktalarını ziyaret ederek, personelin yeni yılını kutladı.

Pişkin'e ziyaretleri sırasında, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca ve İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı eşlik etti.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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