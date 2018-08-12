Seydişehir'de Kalkınma Şöleni
Seydişehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen, kalkınma şöleninin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı.
Seydişehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen, kalkınma şöleninin ikinci gününde Türk Halk Müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne aldı.
Altunsaray, birbirinden güzel eserleri seslendirerek meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.
Gecenin sonunda Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İsmail Altunsaray'a günün anısına plaket takdim etti.
Şölene, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkanları, daire müdürlüri ve vatandaşlar katıldı.