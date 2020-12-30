Seydişehir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi
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Seydişehir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

30.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:40
Seydişehir'de jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, öğrencilere yönelik EBA üzerinden uzaktan eğitim başlattı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, öğrencilere yönelik EBA üzerinden uzaktan eğitim başlattı.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timi tarafından daha önce yüz yüze verilen eğitimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle EBA üzerinden uzaktan verilmeye başlandı.

Seydişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi EBA destek noktasında düzenlenen eğitimde, trafik ekipleri, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Trafik Tim Komutanı Jandarma J. Kd. Bçvş. Ufuk Memiş, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığına tevdi edilen trafik görevlerinin bir parçası olarak trafik dedektifleri gibi paydaş projeler dahilinde çocuklara trafik güvenliği eğitimleri vermekteyiz. Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ve pandemi koşulları nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine halinde ilköğretim okulu öğrencilerine çeşitli uygulamalar üzerinden eğitim vermeye devam etmekteyiz. Projeyle ilçemiz Başkaraören ve Taraşçı Mahallesi'ndeki 4-5. sınıf öğrencilerinin, uzaktan eğitimle trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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