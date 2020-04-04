Seydişehir'de jandarma ekipleri ilçenin giriş çıkışlarında sıkı tedbir aldı - KONYA Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri uyarınca seyahatteki kısıtlamalar çerçevesinde jandarma ekiplerince Antalya kara yolunda kontroller aralıksız sürdürülüyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) tedbirleri uyarınca seyahatteki kısıtlamalar çerçevesinde jandarma ekiplerince Antalya kara yolunda kontroller aralıksız sürdürülüyor.

Geçiş izin belgesi ile ticaret kontrolünü sürdüren jandarma ekipleri, belgesi olmayanların ilçeye girmesine izin vermiyor.

İstisnai durumları olanlar ile gıda, temizlik, ilaç ve tıbbi malzemelerinin taşımasını yapan araçlar, gerekli belgeleri ile ilçe merkezine girebiliyor.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar da görevlerine ilişkin belge veya kimlikle giriş çıkış yapabiliyor.

Kaynak: AA