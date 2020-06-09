Seydişehir'de iş yerinde yangın Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bankalar Caddesi'nde bulunan elektrikçi dükkanında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA