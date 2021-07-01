Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı
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Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, çalıştığı inşaatın ikinci katından düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Kızılcalar Mahallesi 153397 Sokak'taki inşaatın ikinci katında çalışan Hamza Hilal, dengesini kaybederek düştü.

Vücudun çeşitli yerlerinden yaralanan Hilal, Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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