Seydişehir'de ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yeni yıl teşekkürü
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Seydişehir'de ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yeni yıl teşekkürü

31.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:57
Seydişehir'de ilkokul öğrencilerinden sağlık çalışanlarına yeni yıl teşekkürü

Seydişehir Merkez İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri, sağlık çalışanlarına yeni yıl kartı hazırladı.

Seydişehir Merkez İlkokulu 2. Sınıf öğrencileri, sağlık çalışanlarına yeni yıl kartı hazırladı.

Öğrenciler, Seydişehir'de görev yapan 213 sağlık çalışanı için kendi el yazıları ile yazdıkları yeni yıl tebrik kartlarını, Okul Müdürleri Yasin Öşekçi'ye teslim etti.

Öşekçi de öğrencilerin hazırladığı yeni yıl tebrik kartlarını, sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Açıkgöz'e teslim etti.

Öşekçi, öğretmen ve öğrencilerin, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evlerinde farklı bir çalışmaya imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımızın yanına öğrencilerimizin gitmesinin çok doğru olmayacağını düşündüğümüz için onların adına hazırlamış oldukları yeni yıl kartlarını başhekim yardımcımıza teslim ettik. Merkez İlkokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri olarak başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin yeni yılını kutluyor, yeni yılın mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yıl olmasını diliyoruz."

Seydişehir Başhekim Yardımcısı Dr. Yunus Açıkgöz, Merkez İlkokulu idarecileri ve öğrencilerine çalışmalarında dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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