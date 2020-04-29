Seydişehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Kibar, Vefa Grubu çalışmalarına katıldı Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Vefa Grubu çalışmalarına katıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Vefa Grubu çalışmalarına katıldı.

İlçede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt genelinde sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan Vefa ve Destek Grubunda gönüllü olarak görev yapan öğretmenlere destek vermek için İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da çalışmalarda yer aldı.

Kibar ile ilçede görev yapan okul idarecileri, öğretmenler ve personel, Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa ve Sosyal Destek Grubu telefonlarına gelen talepleri yerine getirebilmek için uzak yakın demeden ev ev ziyaretler gerçekleştiriyor.

Sokağa çıkma kısıtlılığı bulunanların, PTT ve Halk Bankasından çektikleri maaşlarını ve yardımlarını evlerinde teslim ettiklerini belirten Kibar, "Bu kapsamda Seydişehir'e 34 kilometre uzaklıktaki Ufacık Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaş ve yardımlarını teslim ettik. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek." dedi.

Kaynak: AA